Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem
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Koronavirüs, serik, Güncel

Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede güvenlik şeridi uygulamasına geçildi.

19.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:12
Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

 ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede güvenlik şeridi uygulamasına geçildi. 

Türk Eczacılar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelindeki tüm eczanelerde güvenlik şeridi kararı Serik'te bir eczanede uygulanmaya başlandı. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında; eczane çalışanları ve müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan güvenlik şeridiyle ayrıldı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşterilerle ilaç ve para alışverişini ise mesafeli yaptı.

Eczacı Asuman Dolay, "Sağlık Bakanlığı'nın istediği önlemleri uygulamaya çalışıyoruz. Hem halkımız hem de kendi sağlığımız için bu tür önlemleri almaya çalışıyoruz. Eczanemize gelen müşteriler de bu uygulamayı anlayışla karşılıyor. Vatandaşlarımız da bilgi sahibi oldukları için çok sorun olmuyor ve anlayışla karşılıyorlar. Onların da sağlığı önemli, bizim de önemli" dedi.Eczaneye giren müşteriler de aldıkları önlem dolayısıyla eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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