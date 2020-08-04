Eczanede dehşet anları...Pompalı tüfekle eczaneye girdi, böyle rastgele ateş etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eczanede dehşet anları...Pompalı tüfekle eczaneye girdi, böyle rastgele ateş etti

Eczanede dehşet anları...Pompalı tüfekle eczaneye girdi, böyle rastgele ateş etti Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve rastgele ateş eden şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

04.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:34

Eczanede dehşet anları...Pompalı tüfekle eczaneye girdi, böyle rastgele ateş etti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve rastgele ateş eden şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu anların yer aldığı görüntülerde, şüphelinin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, eczanede bulunanları dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor.

Olay, Kökez Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye gelen Ali Y., eczane sahibinin tanıdığı olduğu iddia edilen R.T'nin kendisine borcu olduğunu ileri sürerek, parasının ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarından olumsuz yanıt alan Ali Y., yanında bulunan pompalı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Eczanede bulunan 2 personel de korku dolu anlar yaşadı. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda saçmalar eczanenin çeşitli alanlarına isabet etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali Y. yakalandı.

Yaşanan panik ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Y'nin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, kapı önünde bulunan 2 vatandaşı dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor.

Eczanede dehşet anları...Pompalı tüfekle eczaneye girdi, böyle rastgele ateş etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu Dünya
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Güncel
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi 3. Sayfa
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı
Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
IFAB, kasıtlı öksüren futbolculara kırmızı kart verilebileceğine karar verdi
IFAB, kasıtlı öksüren futbolculara kırmızı kart verilebileceğine karar verdi
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Deniz Demir Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Beren Saat Şeyma Subaşı Coşkun Sabah
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza İzmir Karar Deprem
Şu an buradasınız: Eczanede dehşet anları...Pompalı tüfekle eczaneye girdi, böyle rastgele ateş etti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 18:40:43. #1.14#
title