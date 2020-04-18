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İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ekonomi

Eczane ve fırınlar hizmete devam ediyor

Eczane ve fırınlar hizmete devam ediyor Sokağa çıkma kısıtlamasında eczacılar ve fırıncılar görevlerinin başında Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmesi için eczaneler ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor.

18.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:53
Eczane ve fırınlar hizmete devam ediyor

Eczane ve fırınlar hizmete devam ediyor

Sokağa çıkma kısıtlamasında eczacılar ve fırıncılar görevlerinin başında

İSTANBUL - Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderebilmesi için eczaneler ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor.

Koronavirüs salgınını önlemek için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu Cumartesi-Pazar günleri de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, fırın ve eczaneler kısıtlamaya dahil değil. Eczaneler ilaç teminine, fırıncılar da ekmek üretimine durmaksızın devam ediyor.

Nöbetçi eczane sayısı 3 kat artırıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında kapsam dışında olan eczacılar bugün ve yarın görevlerine devam edecekler. İki gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında bugün ve yarın sadece nöbetçi eczaneler hizmet veriyor olacak. Vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarının daha kolay giderilebilmesi için ise İstanbul'da nöbetçi eczane sayısı normal döneme göre 3 kat artırıldı.

Fırıncılar evlere ekmek servisi yapıyor

Fırıncılar ise görevlerinin başında ekmek üretimine devam ederken sokağa çıkamayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını gidermek için evlere kadar ekmek servisi yapılıyor.

Eczacı Nevzat Nuhpaşa, "Geçen hafta bütün eczaneler açıktı. Bu hafta sadece nöbetçi eczaneler açık. Geçen hafta yoğun değildik. Geçen hafta maske için çok sayıda vatandaş geldi. Vatandaşlar genelde maske için geliyorlar. Vatandaşları içeriye tek tek alıyoruz" dedi.

"Fırına gelemeyen vatandaşlar için hizmete devam ediyoruz"

Fırıncı Mehmet Beşir Öztürkcan, vatandaşlara kapıya kadar ekmek ulaştırdıklarını dile getirerek, "Her zaman görevimizin başındayız. Vatandaş için elimizden geleni yapıyoruz. Fırına gelemeyen vatandaşlar için hizmete devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Fırıncı Fatih Akyazı da, "Geçen haftaya göre daha az yoğunlukla karşılaştık. Ekmek almaya gelen vatandaşlar sosyal mesafelerini koruyor. Biz fırıncılar olarak her zaman işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Eczane ve fırınlar hizmete devam ediyor

Kaynak: İHA

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