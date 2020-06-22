Eczane poşeti içerisinde 585 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Eczane poşeti içerisinde 585 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde eczane poşeti içerisinde extacy olduğu değerlendirilen 585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap ele geçirildi.

Eczane poşeti içerisinde 585 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
22.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:16

Amasya'nın Merzifon ilçesinde eczane poşeti içerisinde extacy olduğu değerlendirilen 585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Meray uygulama noktasında rutin uygulama görevi sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Aracın kaputunun altında motor bölmesine gizlenmiş vaziyette eczane poşeti içerisine yerleştirilmiş extacy olduğu değerlendirilen 585 adet uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan hap ele geçirildi.

Ayrıca araç içerisinde bulunan şüpheli M. K (36), H.K. (30) ve C.Ç. (24) isimli şahıslar ifadelerinin ardından bugün mevcutlu olarak "uyuşturucu imal ve ticaretinden" adliyeye sevk edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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