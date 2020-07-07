Eczane nasıl yazılır? TDK'ya göre eczane mi, Eczahane mi? Eczane ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Eczane". Peki, Eczahane nasıl yazılır? TDK'ya göre eczane mi, Eczahane mi yazılır?

Eczane kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, eczane TDK'ya göre nasıl yazılır? Eczahane nasıl yazılır? Eczane mi, eczahane mi? TDK'ya göre eczane kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE ECZANE NASIL YAZILIR? Eczahane: Yanlış Eczane: Doğru ECZANE İLE ÖRNEK CÜMLELER Eczane: (fi'ldişi) 1. isim Eczahanenin kırık beyaz rengi. 2. sıfat Bu renkte olan. Eczane: isim, (ecza:ne), Arapça ecza? + Farsça ?ane İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer.