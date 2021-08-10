Eczane çalışma saatleri! Bugün eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaçta açılıyor? Eczanelerin çalışma saatleri 2021!
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Eczane çalışma saatleri! Bugün eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaçta açılıyor? Eczanelerin çalışma saatleri 2021!

Eczane çalışma saatleri! Bugün eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaçta açılıyor? Eczanelerin çalışma saatleri 2021!
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Türkiye'de kademeli normalleşme süreci devam ederken İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle birlikte eczanelerin çalışma saatler ve Eczanelerin kaçta açılıp, kapandığı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Eczaneler kaçta açılıyor? Eczaneler kaçta kapanıyor? Ecznelerde öğle arası var mı? sorularının yanıtlarını derledik. İşte, eczane çalışma saatleri!

Eczane çalışma saatleri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sadece Milli ve Dini bayramlarda kapalı olan eczanelerin, kademeli normalleşme sürecinin başında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte yeniden belirlenen çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Çeşitli nedenlerden dolayı ilaç satın almak isteyenlerin internet üzerinden yanıt aradığı konu oldu. İşte, eczane çalışma saatleri ve saat kaçta kapanır ve kaçta açılır sorusunun cevabı ve 2021 Eczane çalışma saatleri

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Covid-19 döneminin ardından başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte eczanelerin açılış ve kapanış saatleri normal saatlerine geri döndürüldü. Eczaneler daha önce olduğu gibi saat 09:00'da hizmet vermeye başlıyor. Eczanelerin kapanış saati ise (Nöbetçi Eczaneler Hariç) 19:00 olarak belirlenmiştir. Ancak bazı illerde kapanış saatleri değişiklik gösterebilir. Eczaneler öğle arası yapmamakta ve öğle arası saatlerinde de hizmet etmeye devam etmektedir.

ECZANELER BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü (Nöbetçi Eczaneler Hariç) bütün eczaneler kapalıdır.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre ram tapanma sürecinde eczaneler kısıtlamalardan muaf olacak.

Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

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Eczane çalışma saatleri! Bugün eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaçta açılıyor? Eczanelerin çalışma saatleri 2021! - Haberler
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