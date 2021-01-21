Son dakika haber: Eczane çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor
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Son dakika haber: Eczane çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor

21.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:52

Son dakika sağlık haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'de başlayan "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda, eczane çalışanları da aşılanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'de başlayan "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda, eczane çalışanları da aşılanıyor.

Ülke genelinde 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde başlatılan aşılama çalışmaları çerçevesinde, bugün itibarıyla 1 milyon 97 bin 612 kişi aşılandı.

Kovid-19 Aşılama Programı'na dahil edilmek üzere Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanlar, 15 Ocak'ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına bildirildi.

Görüşmelerin ardından, Birlik tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, Bölge Eczacı Odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personeli ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, bugünden itibaren 15 gün boyunca eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri aşılanacak.

"Eczane çalışanlarına da hak tanınması çok iyi"

Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olan TEB İthal İlaç Birimi depo sorumlusu Süleyman Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık personeli olarak süreci çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Salgın sürecinde aktif görev yapmaya devam ettiklerini dile getiren Er, aşılanmanın salgınla mücadelede çok önemli olduğunu vurguladı.

Er, "Bu süreçte çok tedbir alındı, hala da tedbirlere herkesin uyması lazım. Sağlık personeline aşı hakkı tanınması çok önemli. Bu kapsamda eczane çalışanlarına da hak tanınması çok iyi." dedi.

TEB'in Ar-Ge bölümünde araştırma uzmanı olarak çalışan Murat Beşik de "İnsan hayatını aşılar, toplumların hayatını da aşı programları kurtarır." diye konuştu.

Aşıların etkinlik oranlarına ilişkin zaman zaman bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Beşik, "Haberlerin doğru olanları da yanlış olanları da var. Ben aşımı oldum. Aşı olmaktan çekinen insanlara söyleyebileceğim şey, en kötü aşı bile virüsten çok daha iyidir, olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Eczacı Odasında görevli personelden Evşen Yüksel de aşı olduğu için kendisini çok iyi hissettiğini aktararak "İnşallah, aşılamayla tüm dünyada Kovid biter çünkü çok zor bir sene atlattık." şeklinde konuştu.

TEB'de görevli olan Nur Meral Seyfeli ise salgında özellikle serbest eczacıları ve eczane personelinin vatandaşlarla birebir iletişimde olduğunu belirterek, "Vatandaşlar hasta olduklarını bilseler de bilmeseler de ilk gittikleri yer eczaneler. O yüzden burada çalışanların aşı olması gerekiyor. Bizler de aşımızı olduk, teşekkür ediyoruz." dedi.

Öte yandan aşı hakkı verilen tıp fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden Yağmur Karakoç da aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, salgının en kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.

"Eczane çalışanı arkadaşlarımızı aşılanmak için bekliyoruz"

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid Kliniği ve Aşı Birimi'nde görevli Doç. Dr. Orhan Küçükşahin de salgında sağlık çalışanlarının çok yoğun bir sürecin içinde bulunduğunu söyledi.

Sağlık çalışanı olarak aşısını yaptırdığını anlatan Küçükşahin, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının en büyük destekçileri eczacılar, depolar ve eczanelerde çalışan arkadaşlarımız. Artık onlar da aşı takvimine alındı. Bakanımızın da belirttiği gibi tünelin ucu göründü. Tünelin görünen ucuna hızlı şekilde yaklaşmak için hızlı aşılanmamız lazım. O yüzden tüm meslektaşlarımızda gördüğümüz ilgiyi, eczacı ve eczane çalışanı arkadaşlarımızdan da bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Eczane çalışanı arkadaşlarımızı aşılanmak için bekliyoruz."

Son dakika haber: Eczane çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor
Son dakika haber: Eczane çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor
Son dakika haber: Eczane çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor
Son dakika haber: Eczane çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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