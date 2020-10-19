Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
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Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı

19.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:15
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı

AKSARAY'da, eczanede çalışan Yılmaz K. (56), koronavirüs denetimindeki ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar'a (37) kafa attı.

AKSARAY'da, eczanede çalışan Yılmaz K. (56), koronavirüs denetimindeki ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar'a (37) kafa attı. Başından yaralanan Cansızlar, hastaneye kaldırılırken, Yılmaz K. ise gözaltına alındı. 

Olay, saat 12.00 sıralarında, Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Valilik tarafından oluşturulan ekip, kentin farklı noktalarında koronavirüs tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi başlattı. Uygulama sırasında ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar, girdiği eczanede, bilinmeyen nedenle personelden Yılmaz K.'nin saldırısına uğradı. Yılmaz K.'nin kafa atması sonucu başından yaralanan Cansızlar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. ?  


Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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