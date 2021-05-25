Eczane açılış saati hafta içi kaçta? Eczeneler kaçta açılır, kaça kadar açık?

Kademeli normalleşme kapsamında alınan kararlar sonrası eczanelerin açılış kapanış saatleri de merak topluyor. Bu kapsamda "Eczane açılış saati hafta içi kaçta?Eczeneler kaçta açılır, kaça kadar açık?" sorularının yanıtları aranıyor. belirli saatlerde açılıp kapanan eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hayati öneme sahip olan eczaneler, Milli ve Dini Bayramlar boyunca kapalı oluyor. Peki, Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczaneler hafta sonu açık mı?

Eczane açılış saati hafta içi kaçta? Yeni tip koronavirüs salgını sosyal hayatta birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde değişikliğe yol açtı. Bu değişikliklerden etkilenen yerlerden birisi de eczaneler oldu. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde ilaç almak isteyen veya acil durumlarla karşı karşıya kalan yurttaşların en çok araştırdığı konuların başında 2021 eczane çalışma saatleri geliyor. Reçeteli ya da reçetesiz, 7/24 ayırt etmeksizin ilaç alınan bu yerlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma günleri-saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan birisi. Bunun nedeni ise, eczane mesai saatleri içerisinde işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması. Peki, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri kaç?

ECZANE AÇILIŞ SAATİ HAFTA İÇİ KAÇTA?

Covid -19 kapsamında tam kapanma döneminden sonra kademeli normalleşme sürecinde eczaneler yeniden eski çalışma saatlerine geri döndü. Bu durumda eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR?

Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.

ECZANELER ÖĞLE ARASI ÇALIŞIYOR MU?

Eczanelerin öğle yemeği molaları bulunmamakta ve öğle arası saatlerinde de hizmet etmeye devam etmektedir.

ECZANELER BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha kararlarını takip ediniz

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, İl Emniyet Müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.