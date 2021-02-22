Eczane açılış saati hafta içi kaçta? Eczeneler kaçta açılır, kaça kadar açık?

Pandemi nedeniyle ülkemizde alınan kararlar arasında pek çok yerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Bunun üzerine vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerinin değişip değişmediğini merak etti. Peki, Eczane açılış saati hafta içi kaçta? Eczeneler kaçta açılır, kaça kadar açık?

Yeni tip koronavirüs salgını sosyal hayatta birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde değişikliğe yol açtı. Bu değişikliklerden etkilenen yerlerden birisi de eczaneler oldu. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde ilaç almak isteyen veya acil durumlarla karşı karşıya kalan yurttaşların en çok araştırdığı konuların başında 2021 eczane çalışma saatleri geliyor. Reçeteli ya da reçetesiz, 7/24 ayırt etmeksizin ilaç alınan bu yerlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma günleri-saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan birisi. Bunun nedeni ise, eczane mesai saatleri içerisinde işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması.

ECZANE AÇILIŞ SAATİ HAFTA İÇİ KAÇTA?

Haziran ayı itibarı ile normalleşmenin hız kazanması ile 2021 eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Haberimiz aracılığıyla, 2021 eczane çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; eczanelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ECZANELER KAÇTA AÇILIR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

ÖĞLE ARASI ECZANELER AÇIK MI?

Eczanelerde öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2020

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.