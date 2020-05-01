Eczacıyı gasbettiği anlar kamerada
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Eczacıyı gasbettiği anlar kamerada

Eczacıyı gasbettiği anlar kamerada
01.05.2020 00:49 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:49

NİĞDE'de, girdiği eczanede bıçak tehdidi ile iş yeri sahibi Behice Özay'dan 150 TL alan maske ve şapkalı gaspçı D.Y. (22), polis ekiplerince yakalandı.

NİĞDE'de, girdiği eczanede bıçak tehdidi ile iş yeri sahibi Behice Özay'dan 150 TL alan maske ve şapkalı gaspçı D.Y. (22), polis ekiplerince yakalandı. Gasp anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  

Olay, 17.00 sıralarında Bor ilçesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Eczaneye giren yüzü maskeli ve başında şapka bulunan bir kişi, bıçakla tehdit ettiği iş yeri sahibi Behice Özay'dan para kasasını istedi. Özay'dan kasadaki 150 TL'yi bıçaklı tehdit sonucu alan şüpheli, iş yerinden çıkıp, kaçtı. Şüphelinin ardından iş yeri sahibi Özay'ın eşi de yakalamak için koştu. Tüm bu yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, şüpheliyi fazla uzaklaşamadan yakaladı. İsminin D.Y. olduğu belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve gasp olayını kınayan Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, "Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor. Bugün akşam saat 16.30- 17.00 arasında Özözay Eczanesi sahibi Ecz. Behice Özay'a yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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