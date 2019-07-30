Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) başvuruları başladı!

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi giriş sınavı olan EUS için başvuru ekranı açıldı. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) giriş ile yapılacak. 21 Eylül'de yapılacak 2019-EUS başvuru kılavuzu da ÖSYM resmi sitesinden yayımlandı. Peki EUS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? EUS başvuru ücreti nedir? Başvuru kılavuzu ve detayları haberimizde.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURU EKRANI

Eczacılıkta uzmanlık eğitimi, "klinik eczacılık" ve "fitofarmasi (bitkisel ilaçlar)" olarak iki daldadır. Bu dallarda eğitim süresi 3 yıldır. 21 Eylül 2019'da ÖSYM tarafından yapılacak EUS için başvurular, 30 Temmuz- 07 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden yapabilecekler.

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) Başvuru Kılavuzu

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Adaylar sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, başvuru süresi içinde ve bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI EUS TAKVİMİ



SINAV TARİHİ : 21 Eylül 2019

BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Temmuz-07 Ağustos 2019 (Ücret ödeme için son gün, 08 Ağustos 2019)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika SINAV ÜCRETİ : 216,00 TL

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ : 20,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 22 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 324,00 TL