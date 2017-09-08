Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1 Ekim'de Yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 24 Eylül'de uygulanacağı ilan edilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (EUS) 1 Ekim'de yapılmasına karar verildiğini bildirdi.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 24 Eylül'de uygulanacağı ilan edilen 2017- EUS'un 1 Ekim'de yapılmasına karar verilerek, sınav takvimi bu doğrultuda güncellendi.