Eczacılık öğrencileri, videoda mezuniyet yemini etti SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eczacılık Fakültesi Bölümü öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyince çektikleri videolarla mezuniyet yemini etti.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eczacılık Fakültesi Bölümü öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyince çektikleri videolarla mezuniyet yemini etti.

SCÜ Eczacılık Fakültesi 3'üncü dönem mezunları, koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel mezuniyet yeminini çektikleri videolarda etti. 5'inci sınıfı tamamlayanlar adına 29 öğrenci tarafından seslendirilen yemin videosu ile öğrenciler, mezuniyet töreninde seslendirilen yeminlerini ederek, meslek hayatlarına atılmak üzere mezun oldu.

Öğrenciler hazırladıkları videoda, 'Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma, insan hayatına mutlak suretle saygı göstereceğime, bilimsel kanıta dayalı bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime, din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine, izin vermeyeceğime, sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik iş birliği içinde çalışacağıma, mesleğimin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma, insanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimi sürekli güncelleyeceğime mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim' yazılı yemin metnini okudu. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından mezun olan öğrenciler için şu mesaj paylaşıldı:

"Kıymetli Öğrencilerimiz, Eczacılık mesleği daima saygın bir meslek olmuştur. Değerli hocalarınızdan aldığınız engin bilgilerle donanımlı eczacılar olarak Atatürk ilkeleri ışığında, mesleğinizi hakkıyla ve doğru şekilde icra edeceğinize ve hep birlikte mesleğinizi çok güzel yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz. 2019-2020 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak sizleri kutluyor, başarı ve mutluluk dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: DHA