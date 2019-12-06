Eczacılık Fakültesinde geleneksel beyaz önlük giydirme töreni gerçekleşti

06.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:27

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Geleneksel Beyaz Önlük Giydirme Töreni, Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleşti.



23. yılını kutlayan Eczacılık Fakültesi, bölümü yeni kazanan öğrencilerine Beyaz Önlük Giydirme Töreni düzenledi. Törene; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Sağlık Ürünleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Uçar, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve öğrencilerin aileleri katıldı.



"Akredite Olan İlk 10 Eczacılık Fakültesinden Biriyiz"



Akranları arasından büyük başarı elde ederek Eczacılık Fakültesinde okumaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu; eczacının, ilacın keşfi ve üretiminden hastaya sunumuna kadar her aşamasından sorumlu olduğunu, eczacılık mesleğinin ise topluma hizmet eden önemli mesleklerin başında geldiğini belirtti.



Mutlu olmanın en garanti yolunun bir başkasını mutlu etmekten geçtiğini belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, 22 yıllık geçmişi olan Eczacılık Fakültesinin akredite olan ilk 10 Eczacılık Fakültesinden biri olduğuna dikkat çekti.



Eczacılık alanında meydana gelen gelişimleri yakından takip ederek öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sağladıklarının altını çizen Kadıoğlu, çağa ayak uyduracak şekilde çalışmalar yapıldığını bu çalışmalara maddi ve manevi destek sağlayan ve kendilerini sürekli olarak teşvik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile üniversite üst yönetimi başta olmak üzere öğrencilere, ailelerine ve katılım sağlayan konuklara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.



"Önemli Bir Sorumluluk Taşıyorsunuz"



Bu anlamlı günde öğrencilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, önlük giyecek olan öğrencileri kutlayarak konuşmasına başladı.



Rektör Çomaklı: "Sizleri bu süreçte yetiştiren, her türlü maddi manevi desteği esirgemeden büyük bir fedakarlık örneği sergileyen ailelerinizi gönülden kutluyorum. Sizler en saygın ve en kutsal mesleklerden biri olan insan sağlığı ile doğrudan ilişkili olacağınız, insan sağlığına hizmet edeceğiniz kutsal bir görev olan eczacılık mesleğini seçtiniz. İnanıyorum ki sizler bu sorumlulukla eğitiminize devam edecek sizleri yetiştiren ailelerinize, öğretim üyelerimize, üniversitemize layık olacaksınız" dedi.



"En Büyük Amacımız Öğrencilerimizi Geleceğe Hazırlamak"



Öğrencilerin, temizliğin ve saflığın ifadesi olan bembeyaz önlüklere yaşamları boyunca leke sürdürmeyeceklerine yürekten inandığını dile getiren Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversitemiz misyonunun bir yansıması olarak mezunlarımızın eğitim kalitesinin ve istihdam olanaklarının arttırılması önemlidir. Bu misyonu yerine getirmeye gayret eden Eczacılık Fakültesinin eğitimi bu yıl Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından onaylanmıştır.



Nitelikli öğretim kadrosuna sahip olduğu ve akredite edilerek de kalitesinin onaylandığı Eczacılık Fakültemizde eğitim-öğretim başlangıcında sizlere önlük giydirerek mesleğinize aidiyet bilincinin oluşmasını ve bu bilinçle kendinizi geleceğe hazırlamanızı amaçlıyoruz. Değerli aileler görüyorum ki hepiniz evlatlarınızı beyaz önlük içinde göreceğiniz anı en az onlar kadar heyecanla, sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Siz ailelerin de emek verdikleri bu evlatların mezuniyet törenlerini de sağlıklı bir şekilde görmelerini diliyor, etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Açılış konuşmalarının ardından Eczacılık Fakültesini tercih ederek kayıt yaptıran öğrencilere Beyaz Önlük Giydirme Töreni düzenlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA