ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VİDEOSU HAZIRLADILAR

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Fakültemiz hocalarından Doç. Dr. İnci KAYIN önderliğinde Eczacılık 2. sınıf öğrencilerimizden Güzide Ece Öztürk, Gönül Avkıran, Melis Özgen, Esra Dumlupınar, Ruken Tarlak ve Ernail Büyük sağlık okuryazarlığı hakkında bilgilendirici bir video hazırladılar. Hazırlanan video sayesinde sağlık okuryazarlığı ve çeşitli hastalıklar hakkında toplum bilgilendirilmiştir.

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