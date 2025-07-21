Eczacılık başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025 ilk kaç bin kişi Eczacılık tercih edebilir?

Eczacılık başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025 ilk kaç bin kişi Eczacılık tercih edebilir?
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Eczacılık, ilaçların üretimi, geliştirilmesi, analizi ve hastalara ulaştırılması süreçlerini kapsayan bir sağlık bilimi dalıdır. Eczacılar, tıp doktorlarıyla iş birliği içinde çalışarak hastaların ilaç kullanımını optimize eder ve farmasötik bakım hizmetleri sunar. Eczacılık başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025 ilk kaç bin kişi Eczacılık tercih edebilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de Eczacılık bölümü için gereken başarı sıralamasıdır. Peki, 2025 YKS'de Eczacılık tercih edebilmek için ilk kaç bin kişi arasında olmak gerekiyor? İşte detaylar...

ECZACILIK BÖLÜMÜ NEDİR?

Eczacılık, ilaçların üretimi, geliştirilmesi, analizi ve hastalara ulaştırılması süreçlerini kapsayan bir sağlık bilimi dalıdır. Eczacılar, tıp doktorlarıyla iş birliği içinde çalışarak hastaların ilaç kullanımını optimize eder ve farmasötik bakım hizmetleri sunar.

ECZACILIKTA OKUTULAN BAZI DERSLER:

• Farmasötik Kimya (İlaçların kimyasal yapısı)

• Farmakoloji (İlaçların vücut üzerindeki etkileri)

• Klinik Eczacılık (Hasta odaklı ilaç danışmanlığı)

• Farmasötik Teknoloji (İlaç üretim süreçleri)

• Tıbbi Biyoloji ve Genetik

• Fitoterapi (Bitkisel ilaçlar)

2025 YKS'DE ECZACILIK İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kurallara göre, Eczacılık Fakültesi'ni tercih edebilmek için SAYISAL puan türünde ilk 100.000'de yer almak gerekmektedir.

DİĞER POPÜLER BÖLÜMLERİN BAŞARI SIRALAMALARI:

Eczacılık başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025 ilk kaç bin kişi Eczacılık tercih edebilir?

Önemli Not: Bu sıralamalar devlet üniversiteleri için geçerlidir. Özel üniversitelerde kontenjan dolmadığı takdirde daha düşük sıralamalarla da yerleşmek mümkün olabilir.

ECZACILIK TERCİH EDECEK ADAYLARA TAVSİYELER

1. Sıralamanızı Kontrol Edin: SAY puanınızla ilk 100.000'de değilseniz, Eczacılık tercih etme şansınız bulunmuyor.

2. Alternatif Bölümler:

? Biyomühendislik (300.000'e kadar)

? Moleküler Biyoloji ve Genetik (200.000 civarı)

? Kimya Mühendisliği (300.000'e kadar)

3. Özel Üniversiteleri Araştırın: Bazı vakıf üniversiteleri daha esnek sıralama kabul edebilir.

SONUÇ

Eczacılık, sağlık sektörünün önemli bir parçası olup, ilaç endüstrisinde ve klinik eczacılıkta kariyer imkanı sunar. 2025 YKS'de bu bölümü tercih etmek isteyen adayların SAYISAL puan türünde ilk 100.000'de olması şarttır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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