Eczacıların mücadelesini anlattılar

Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve mezunu genç tasarımcılar Çakıl Ece Çakmakçı ile Elif Buse Turan, "Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık" temalı illüstrasyon yarışmasında iki ödül kazandı. Çakmakçı ikinci olurken, Turan ise mansiyon ödülünün sahibi oldu. Genç tasarımcılar, eserlerinde, Covid-19 pandemisi sürecinde eczacıların verdiği mücadeleyi anlattıklarını dile getirdi.

Türk Eczacıları Birliği ve Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle düzenlenen "Pandemi Döneminde İlaç ve Eczacılık" temalı illüstrasyon yarışması sonuçlandı ve 5 isim ödül kazandı. Toplamda 94 kişinin 128 eserle başvuru yaptığı yarışmada, Yaşar Üniversiteli tasarımcılar iki ödül kazandı. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu ve Sanat Tasarım Yüksek Lisans öğrencisi Çakıl Ece Çakmakçı ikinci olurken, Grafik Tasarım Bölümü'nden bu yıl mezun olan Elif Buse Turan ise mansiyon ödülünün sahibi oldu. Çakmakçı ve Turan, ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ödül alan illüstrasyonu anlatan Çakıl Ece Çakmakçı, "İllüstrasyonu yaparken ki amacım; Covid-19 pandemisi sürecinde eczacıların verdiği mücadeleyi anlatmaktı. Bizler evlerimizden çıkmazken onlar her gün Cvid-19'lu hastalara yardımcı olmaya çalıştı. Bu yüzden, en büyük evimiz olan dünyayı korumaya çalışan iki eczacıya yer vermek istedim. Birbirlerine uzanarak ve destek olarak bizleri, evlerimizi güvenli bir hale getirmeye çalışan eczacılarımıza olan teşekkürlerimi bu şekilde yansıttım" dedi.

Elif Buse Turan da, kendini her zaman çizimleri ile ifade ettiğini belirterek, "Çizimin, resmin, tasarımın, konuları ve olayları göstermenin en iyi ve en doğal yol olduğuna inanıyorum. Bu yarışmanın konusu da içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle ilgimi çekti. Başkalarının sağlığı için kendilerinden, ailelerinden vazgeçebilen insanların yaptığı fedakarlığın bence de somut olarak gösterilmesi gerekliydi. Bu çalışmada, virüs tüm bedenini ele geçirse bile insanlara yardımcı olmaktan korkmayan eczacıları göstermek istedim. Bizlere yardımcı olabilmek için fedakarlıktan hiç vazgeçmeyen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu. - İZMİR