Eczacılardan "maske yıkanıp tekrar kullanılamaz" uyarısı
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Eczacılardan "maske yıkanıp tekrar kullanılamaz" uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kullanılan maskelerin yıkanıp tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı uyarısında bulundu.

Eczacılardan
20.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:32

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kullanılan maskelerin yıkanıp tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı uyarısında bulundu.

Saydam, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit olduklarını belirtti.

Maskelerin yıkanıp tekrar kullanılmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Saydam, "Ayrıca kullanılan maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, evsel atık olunca çöp kutusuna atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Maskenin zarar görmesi veya sıvı ile teması halinde hemen değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Saydam, şunları vurguladı:

"Kutu ile maske alamayan vatandaşlarımız için beşli onlu paketler halinde satışın serbest bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Toplum sağlığının korunması için bu düzenleme mutlaka yapılmalıdır. Maskesini yıkayıp kullanan vatandaşlarımızın toplum sağlığına vereceği zararın düşüncesi bile bizlere çok ürkütücü geliyor. Vatandaşlarımızın sağlık otoritesinin dışındaki kirli bilgilere inanmaması gerektiğinin altını bir kez daha önemle çizmek istiyoruz."

Saydam, eczanelerde maske satışında 1 lira tavanının aşıldığına ilişkin bazı iddiaların eczacıları üzdüğünü anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya ile birlikte ülkemizin de yaşadığı bu zorlu süreçte eczacılık hizmetinin yanında ücretsiz kamu hizmeti de veren eczacılara anlamsız bir şekilde çeşitli ithamlarda bulunuluyor, vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet veren ve virüsle mücadelede ön cephede yer alan eczacılara sosyal medyadan sonra şimdi de bazı basın yayın organlarında asılsız iftiralar atılarak eczacılık mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Eczacılarımıza yönelik itibarsızlaştırma çabalarını şiddetle kınıyor, kendilerini basın meslek ilkeleri gereği sorumlu ve bilinçli habercilik yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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