Eczacılardan kesilen cezalara tepki
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Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Sivas, Güncel

Eczacılardan kesilen cezalara tepki

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, eczacılara kesilen maske satışı ile ilgili ceza konusuna tepki göstererek; "Bizler tefeci değil, sağlık çalışanlarıyız! Bizler stokçu değil, sağlık danışmanlarıyız! Bizler fırsatçı değil, hastaların en yakınlarıyız!" dedi.

03.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:56
Eczacılardan kesilen cezalara tepki

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, eczacılara kesilen maske satışı ile ilgili ceza konusuna tepki göstererek; "Bizler tefeci değil, sağlık çalışanlarıyız! Bizler stokçu değil, sağlık danışmanlarıyız! Bizler fırsatçı değil, hastaların en yakınlarıyız!" dedi.

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, Korona virüse karşı mücadele edilen bu günlerde, Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyat uygulayan eczanelere kesilen para cezası ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Başkan Eren, basın açıklamasında Sivas'ta 3 eczanede uygulanan para cezasına tepki gösterdi.

Başkan Eren, eczacıların bu dönemde yoğun mesai harcadığını ifade ederek; "Halkımızın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarımız, en zor şartlarda dahi vatandaşlarımızın ilaca ve sağlığa ulaşımının engellenmemesi adına 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. İçinden geçtiğimiz bu olağan üstü günlerde de profesyonel birer sağlık çalışanı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaşadığımız bu son süreçte normal faaliyetlerinin haricinde, devletimiz tarafından bulaşma riskinin azaltılması amacıyla, gerek 65 yaş üstü hastaların ilaçlarının evine teslimi gerekse yurt dışı bağlantılı olarak gelen karantinada bulunan vatandaşlarımızın ilaçlarının temini konusunda çok ciddi mesai ve maddi harcamalarda bulunmaktayız" dedi.

"Asla kabul edilemez"

Eczacılara kesilen cezayı reddettiklerini vurgulayan Eren; "Reklam Kurulu tarafından eczacılara kesilen maske satışı ile ilgili cezaları büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyor, amansız bir süreçten geçtiğimiz zorlu salgın döneminde ülkemizdeki sağlık sisteminin sac ayaklarından olan eczanelere yönelik bu uygulamayı kesin bir dille reddediyoruz. Karaborsacılığın ve stokçuluğun İçişleri Bakanlığı tarafından tescillendiği bir ortamda, tüm yasa dışı maske üretimleri görmezden gelinirken olan bitenden şerefi üzerine yemin ederek mesleğine başlayan eczacıların sorumlu tutulması asla ama asla kabul edilemez" ifadesini kullandı.

"Bizler tefeci değil, sağlık çalışanlarıyız"

Eczacıların da sağlık çalışanları olduğunun altını çizen Eren, şöyle devam etti;

"Maske, alkol, kolonya gibi ürünlerin zaman içerisinde nasıl ortadan kaybolduğu, fiyatlarının ne denli yükseldiği ve bunların müsebbibinin kimler olduğu ortadayken eczacıların günah keçisi yapılması akıl ve mantık dışıdır! Kaldı ki hiçbir kanuni gerekçeye dayandırılmadan kesilen keyfi cezaların, zor şartlarda icra ettiğimiz mesleğimizi daha da zorlaştırmaktan ve moral seviyeleri düşen eczacılarımızın vereceği sağlık hizmetini aksatmaktan başka bir işe yaramayacağı son derece açıktır. Eczacıları kamuoyu nezdinde küçük düşüren, itibarını zedeleyen bütün gerçek ve tüzel kişilere açıkça haykırıyoruz: Bizler tefeci değil, sağlık çalışanlarıyız! Bizler stokçu değil, sağlık danışmanlarıyız! Bizler fırsatçı değil, hastaların en yakınlarıyız! Yıllardır süregelen bu tür olaylarda, her zaman öne sürülen, her zaman suçlanan ve her zaman vatandaşlarımızla karşı karşıya bırakılan bizler olduk! Halbuki yeri geldiğinde hastalarımıza hiçbir ücret almadan ilaç ve tıbbi malzeme sağlayan bizleriz."

"Meslektaşlarımızın yanındayız"

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, son olarak eczacıların sahipsiz olmadığını ifade ederek; "Canımızı dişimize takıp ailemizden ve sevdiklerimizden uzak kalarak bulaş riskinin oldukça yüksek olduğu eczanelerde uzun saatler boyu çalışıp toplum sağlığı için yılmadan mücadele etmenin karşılığı, karaborsacıların, stokçuların ve fırsatçıların suçunun üzerimize yıkılması olmamalıdır! Sivas Eczacı Odası olarak meslektaşlarımıza reva görülen bu haksız uygulamaya karşı her zaman olduğu gibi bugünde meslektaşlarımızın yanındayız ve hep birlikteyiz! Meslektaşlarımız müsterih olsunlar, eczacılarımız kesinlikle sahipsiz değildir! Sivas Eczacı Odası olarak yaşanan mağduriyet için derhal harekete geçip yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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