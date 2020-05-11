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"Eczacılar zorluklardan kaçınmadan görevlerine kahramanca devam etti"

11.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:00

Eczacı Ercan Türkileri, sektörün çalışma saatlerinin çoğunu ve iş gücünü bedelsiz bir şekilde maske dağıtımı ve bilgilendirmelere ayırarak koronavirüsle mücadelede büyük özveri ve fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi.

Eczacı Ercan Türkileri, sektörün çalışma saatlerinin çoğunu ve iş gücünü bedelsiz bir şekilde maske dağıtımı ve bilgilendirmelere ayırarak koronavirüsle mücadelede büyük özveri ve fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde virüsle ön cephede savaşan sektörlerden birinin de eczacılık sektörü olduğunu kaydeden Özel Batı Üniversitesi Hastanelerinin kurucusu ve eczacı Ercan Türkileri, sektörün çalışma saatlerinin çoğunu ve iş gücünü bedelsiz bir şekilde maske dağıtımı ve bilgilendirmelere ayırarak koronavirüsle mücadelede büyük özveri ve fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hastane ve eczane işleten Türkileri, salgının başladığı günden itibaren tüm sektörlerde bir belirsizliğin olduğunu ama en çok da sağlık sektöründe olduğunu söyledi. Türkileri, "Eczacılık sektörü diğer sağlıkçılarla uyum içerisinde çalışarak çok fazla çaba gösterdi. Eczacı meslektaşlarımız çalışma saatlerinin çoğunu ve iş gücünü bedelsiz bir şekilde maske dağıtımı ve bilgilendirmelere ayırarak koronavirüsle mücadelede büyük özveri ve fedakarlık örneği göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sürecinde eczacılık sektörünün karşılaştığı güçlüklere de değinen Türkileri, en büyük risk gruplarından biri eczacılar diyerek, "Hastalar raporlu ilaçları sağlık birimlerinde yazılmadan eczaneden temin edebilmeleri eczanelere gelen hasta potansiyelini arttırdı. Bu durumda virüsle daha çok yüz yüze kalmalarına rağmen eczacılar, bu zorluklardan kaçınmadan görevlerine kahramanca devam ettiler" diye konuştu.

"Koronavirüsle mücadelede halkımızın ve devletimizin yanındayız"

Eczacılık sektörünün önceliğinin insan sağlığı olduğunu söyleyen Eczacı Türkileri, "Bazı durumlarda maske satışında vatandaşımızın kimlik bilgilerini vererek sorgulama yaptığımızda sistemin onay vermediğini gördük ancak vatandaşa bunu açıklama konusunda ciddi zorluklar yaşadık. Bu yüzden zaman zaman eczacılar vatandaşlara maske vermiyor gibi söylemlere maruz kaldık. Ama eczacılık sektörünün önceliği insan sağlığıdır. Koronavirüsle mücadelede halkımızın ve devletimizin yanındayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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