Eczacılar vatandaşları bilinçlendiriyor Sakarya'da eczacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara broşür dağıttı, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda bilgi verdi.

Sakarya'da eczacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara broşür dağıttı, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda bilgi verdi.

Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama (S.A.B.A.H) Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) projesi kapsamında, vatandaşları salgına karşı bilinçlendirmek amacıyla bir alışveriş merkezine stant kurdu.

Stantta, salgınla ilgili broşür dağıtan eczacılar, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor.

"Bugün 15 eczacıyla çalışmamızı sürdüreceğiz"

S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneği Başkanı Uzman Eczacı İlhan Durgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetler ve olağanüstü durumlarda eğitim faaliyetleri düzenlediklerini belirterek, dernek üyelerinin, 100 bin kişiye eğitim verdiğini söyledi.

ADEC projesine değinen Durgut, şunları söyledi:

"Son dönemde dünya ve ülke gündemini meşgul eden salgın konusunda insanlar tedirgin ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, özellikle birbirimizi korumamız gerektiği, hasta olanların diğerlerini koruması gerektiğini anlatıyoruz. Bu hastalık hapşırma ve yakın temasla bulaşan bir hastalık. Dolayısıyla hasta olanların kendisini koruması ve diğerlerini düşünerek hareket etmesi gerekir. Özellikle kendisini şüpheli bulanların, risk altında bulunanların, 14 gün boyunca evlerinde kalmaları ve dışarı çıkarlarsa da mutlaka tıbbi maske takarak dışarı çıkmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Bugün 15 eczacıyla çalışmamızı sürdüreceğiz."

"Bu yaptığımız çalışma Türkiye'de bir ilktir"

Durgut, ADEC'in tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında eczacıların ilk kez sahaya indiğini anlattı.

Bu organizasyonun, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yapılan bir çalışma olduğunu dile getiren Durgut, şöyle konuştu:

"Bu çalışmaları devam ettirerek, halkımızı bu konuda bilinçlendirmeye çalışacağız. Koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmeti, eczacılar tarafından rahatlıkla verilebilir. Bu çalışmayı eczanelerimizden dışarıya taşıdık ve devam ettireceğiz. ADEC, özellikle depremler veya olağanüstü durumlarda, halk sağlığını ilgilendiren ilaç boyutu ve aynı zamanda hastalıklar ortaya çıktıktan sonra çalışmalar yapıyor. Eczacıların aldıkları eğitimlerde bu altyapıları var. Özellikle ilk yardım eczacılığı oldukça önemli. Meslektaşlarımızın bu konudaki birikimlerini halka daha yakın bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışma, Türkiye'de bir ilktir."

Kaynak: AA