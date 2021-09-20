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Eczacılar Odası'nda Uğur Nuri Akın güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eczacılar Odası'nda Uğur Nuri Akın güven tazeledi

Kayseri Eczacılar Odası'nın 50. Olağan Seçimli Genel Kurulunda mevcut başkan Uğur Nuri Akın güven tazeledi.

Kayseri Eczacılar Odası'nın 50. Olağan Seçimli Genel Kurulunda mevcut başkan Uğur Nuri Akın güven tazeledi.

Kayseri Eczacılar Odası'nın 50. Olağan Seçimli Genel Kurulu düzenlendi. Seçimlerde kullanılan oyların 452'sini alan mevcut başkan Uğur Nuri Akın güven tazelerken, adaylardan Uğur Gençtürk 241, Özlem Köse ise 129 oy aldı. - KAYSERİ

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Haber: Eczacılar Odası'nda Uğur Nuri Akın güven tazeledi - Haberler
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