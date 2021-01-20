Eczacılar ne zaman aşı olacak? Aşı yan etkileri neler? Koronavirüs aşısı hangi gruplara yapılacak?

Türk Eczacılar Birliği tarafından açıklanan eczacıların ne zaman aşı olacağı ile ilgili bilgi verdi. Eczacılar ne zaman aşı olacak? Aşı yan etkileri neler? Koronavirüs aşısı hangi gruplara yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı olması sonrası Eczacılar ne zaman aşı olacak? Aşı yan etkileri neler? Koronavirüs aşısı hangi gruplara yapılacak?

ECZACILAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

"COVID-19 Aşılama Programına dahil edilmek üzere, Birliğimiz tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız, 15.01.2021 tarihinde TİTCK Başkanlığına bildirilmiş ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Birliğimiz tarafından iletilmiş olan;

- Sorumlu müdür(depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılarımız,

- Eczane çalışanlarımız,

- Hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız,

- Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız,

- Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz,

- Eczacılık Fakültelerimizin stajyer öğrencileri için,

sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak olan işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın (21.01.2021) itibariyle başlanacağı ve 15 gün boyunca COVID-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

KORONAVİRÜS AŞISI HANGİ GRUPLARA YAPILACAK?

Belirlenen öncelik sıralamasına göre, ilk aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.