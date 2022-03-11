Eczacılar, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarını andı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) öncülüğünde eczacılar, Kovid-19 salgınının 2. yılında, yaşamını yitiren meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

TEB'den Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin 2. yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, tüm sağlık çalışanları gibi eczacıların da salgınla mücadelede zorlu bir süreç yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti verirken yaşamını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızın, 76 meslektaşımızın, 24 eczane teknisyenimizin ve 2 eczacı odası çalışanımızın aziz hatıralarını şükranla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye genelindeki eczacıların, eczanelerinde, bulundukları hastaneler ve görev yaptıkları diğer çalışma alanlarında saat 11.00'de kaybettikleri meslektaşları için saygı duruşunda bulunduğu bildirilen açıklamada, Kovid-19 salgınının sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve acil durumlara müdahalede eczacıların önemini net bir şekilde gösterdiği belirtildi.

"Salgınlara karşı kapsamlı bir eylem planı hazırlanmalı"

Eczacıların salgınla mücadelede ücretsiz maske dağıtımı, vatandaşların dezenfektan sıkıntılarının giderilmesi, grip aşılarının risk gruplarına bedelsiz dağıtımı, kronik hastaların sağlık kuruluşlarına gitmelerine gerek kalmadan ilaçlarına kesintisiz bir şekilde ulaşmalarının sağlanması gibi sorumlulukları üstlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan süreç, eczacının mesleki bilgisinin değerini ve olağanüstü dönemlerde oynadığı kritik rolleri gözler önüne sermiştir. Hasta odaklı bir perspektiften bakıldığında, sağlık hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve sağlık çalışanları arasında daha etkin bir görev paylaşımının olması gerekmektedir. Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir.

Kovid-19 pandemisi dünyadaki ilk salgın olmadığı gibi son salgın da olmayacaktır. Bu durum olası risklere karşı kapsamlı ve etkin bir eylem planının hazır bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu eylem planı hazırlanırken sağlık alanındaki bütün paydaşların süreçte aktif rol alması ve katkı sağlaması gerekmektedir."