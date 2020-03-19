Eczacılar koronavirüs nedeniyle vatandaşlara bir metre uzaktan hizmet veriyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Eczacılar koronavirüs nedeniyle vatandaşlara bir metre uzaktan hizmet veriyor - Haberler
Türkiye, Edirne, Güncel

Eczacılar koronavirüs nedeniyle vatandaşlara bir metre uzaktan hizmet veriyor

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Edirne'deki eczacılar da bazı önlemler aldı.

19.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:02
Eczacılar koronavirüs nedeniyle vatandaşlara bir metre uzaktan hizmet veriyor

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Edirne'deki eczacılar da bazı önlemler aldı.

Türk Eczacıları Birliğinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, eczane çalışanları da önlemlerini sürdürüyor.

Eczacılar, ilaç almaya gelenleri kapıda ellerine dezenfektan sıkarak karşılıyor. Eldiven ve maske takan eczacılar, hastalarla arasında en az bir metre mesafe olmasına özen gösteriyor.

Eczacı İbrahim Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de virüse karşı bazı önlemler alındığını hatırlattı.

Eczacıların doktorlardan sonra en fazla risk altındaki grup olduğunu vurgulayan Ay, şöyle konuştu:

"Türk Eczacılar Birliğinin aldığı her önlem bizler tarafından da harfiyen uygulanıyor. Ama burada önemli olan vatandaşlarımızın kurallara ve hijyene uyması. Bu virüsü hafife almamak lazım. Eczacılar, direkt hasta ile muhatap oluyor. Bizler de bazı önlemler alıyoruz. Hastalarla aramızda bir metre mesafeyi koruyoruz. Hastalarımızı koronavirüse karşı bilgilendiriyoruz."

Eczane teknisyeni Anıl Erdem de vatandaşlar gibi eczacıların da koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldığını, kurallara uyularak bu salgının atlatabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haberler
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haberler
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
Komşuda koronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada Haberler
Komşuda koronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haberler
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu'olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu"olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili 'panik yaydığı' gerekçesiyle görevden aldı
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Sandal Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Futbol Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Eczacılar koronavirüs nedeniyle vatandaşlara bir metre uzaktan hizmet veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 12:32:59. #1.14#
title