Eczacılar koronavirüs nedeniyle vatandaşlara bir metre uzaktan hizmet veriyor Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Edirne'deki eczacılar da bazı önlemler aldı.

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Edirne'deki eczacılar da bazı önlemler aldı.

Türk Eczacıları Birliğinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, eczane çalışanları da önlemlerini sürdürüyor.

Eczacılar, ilaç almaya gelenleri kapıda ellerine dezenfektan sıkarak karşılıyor. Eldiven ve maske takan eczacılar, hastalarla arasında en az bir metre mesafe olmasına özen gösteriyor.

Eczacı İbrahim Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de virüse karşı bazı önlemler alındığını hatırlattı.

Eczacıların doktorlardan sonra en fazla risk altındaki grup olduğunu vurgulayan Ay, şöyle konuştu:

"Türk Eczacılar Birliğinin aldığı her önlem bizler tarafından da harfiyen uygulanıyor. Ama burada önemli olan vatandaşlarımızın kurallara ve hijyene uyması. Bu virüsü hafife almamak lazım. Eczacılar, direkt hasta ile muhatap oluyor. Bizler de bazı önlemler alıyoruz. Hastalarla aramızda bir metre mesafeyi koruyoruz. Hastalarımızı koronavirüse karşı bilgilendiriyoruz."

Eczane teknisyeni Anıl Erdem de vatandaşlar gibi eczacıların da koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldığını, kurallara uyularak bu salgının atlatabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA