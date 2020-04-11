Eczacılar görev başında
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İçişleri Bakanlığı, Güncel

Eczacılar görev başında

Gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede belirttiği yerler dışında bütün işletmeler kapalı kalırken, eczacılar görevlerini sürdürüyor.

11.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:06
Eczacılar görev başında

Gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede belirttiği yerler dışında bütün işletmeler kapalı kalırken, eczacılar görevlerini sürdürüyor.

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne yol açan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de tedbirler her geçen gün artırılıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından, saat 00.00 itibariyle 48 saat geçerli olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki tüm vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda hizmetlerin aksamaması için kamu ve özel sağlık kuruluşları ile eczanelerin açık olacağı belirtildi. Bugün sabah saatlerinde ise Eskişehir'deki eczacılar dükkanlarını açtı. Korona virüs ile mücadele cephesinde önemli bir rol üstlenen eczacılar ilaç tezgahlarının başında yerlerini aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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