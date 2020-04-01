Eczacıdan koronavirüse karşı naylonlu önlem MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse karşı müşteriler ile çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek önlem aldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse karşı müşteriler ile çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek önlem aldı.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde görülen yeni tip koronavirüse karşı önlemler her geçen gün artarak devam ediyor. İlgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra, esnaf ve vatandaşlar da sıkı tedbirler uyguluyor. Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde hizmet veren eczacı Talat Eser, çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek salgının bulaşma riskine karşı önlem aldı. Eczane içine virüse karşı alınan tedbirler ile ilgili uyarı yazıları da asan Eser, müşteri ile şeffaf naylon perdenin arkasından iletişim kuruyor, açılan küçük bölümden ilaçları veriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını belirten eczacı Talat Eser, ilgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların ve esnafın da bu tedbirlere duyarlı olması gerektiğini söyledi. Ülkedeki bu salgın sona erinceye kadar tedbirlere uyarak bu şekilde hizmete devam edeceklerini kaydeden Eser, vatandaşların özellikle 'evde kal' çağrısına uymalarını istedi.

Kaynak: DHA