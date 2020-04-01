Eczacıdan Korona virüse karşı naylonlu önlem
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Eczacıdan Korona virüse karşı naylonlu önlem

- Eczacıdan Korona virüse karşı naylonlu önlem Manisa'nın Kula ilçesinde bir eczacı, yeni tip Korona virüse karşı naylonlu branda ile önlem aldı.

01.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:50
Eczacıdan Korona virüse karşı naylonlu önlem

- Eczacıdan Korona virüse karşı naylonlu önlem

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bir eczacı, yeni tip Korona virüse karşı naylonlu branda ile önlem aldı.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vaka sayısı artan yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı önlemler alınmaya devam ediyor. İlgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra, esnaf ve vatandaşlar da sıkı tedbirler uygularken, Manisa'nın Kula ilçesinde eczacılık yapan Talat Eser ilginç yöntemiyle dikkat çekti. Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzerinde İrfan Erkan 1 numaralı Aile Sağlığı Merkezi karşısında hizmet veren eczacı Talat Eser, çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasında şeffaf naylon perde çekerek salgının bulaşma riskine karşı önlem aldı. Naylon perdenin virüse karşı alınan tedbirler ile ilgili uyarı yazıları da asan Eser, müşteri ile şeffaf naylon perdenin arkasından iletişim kuruyor, açılan küçük bölümden ilaçları veriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını belirten eczacı Talat Eser, ilgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların ve esnafların da bu tedbirlere duyarlı olması gerektiğini söyledi. Ülkedeki bu salgın sona erinceye kadar tedbirlere uyarak bu şekilde hizmete devam edeceklerini kaydeden Eser, vatandaşların özellikle 'evde kal' çağrısına uymalarını istedi.

(HY-SC-ÖK-Y)

Eczacıdan Korona virüse karşı naylonlu önlem

Kaynak: İHA

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Eczacıdan Korona virüse karşı naylonlu önlem
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