Eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem
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Türkiye, Bilecik

Eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem

Eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem Bilecik'te bir eczacının korona virüs nedeniyle müşteri ile arasına naylon branda açarak önlem alması ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

20.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:02
Eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem

Eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem

BİLECİK - Bilecik'te bir eczacının korona virüs nedeniyle müşteri ile arasına naylon branda açarak önlem alması ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.

Tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de görülen korona virüse karşı Bilecik'te de vatandaşlar çeşitli önlemler almaya başladı. Bir eczacı, "Eczane ilaç bankosu ve diğer hastalar ile aranızda 1 metre mesafe bırakınız. Sağlığınız için mesafenizi koruyunuz" yazılı duba yaptırarak dükkanın girişine koydu. Aynı eczane ilaç bankosu ile müşteriler arasına bir zincir çekerek, vatandaşların bankoya yaklaşmamasını sağladı.

İlginç önlem

Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan başka bir eczanede ise naylon branda ile müşterilerle temas engellendi. Branda üzerine 2 adet küçük pencere açtıran eczane sahibi, müşterilerle buradan ilaç ve para alışverişi yapıyor. Müşteriler bu korunma sistemini olumlu bularak, herkesin önlem almasını istedi

Eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem

Kaynak: İHA

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Eczacıdan korona virüse karşı naylonlu önlem

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