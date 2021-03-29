Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcu Simge Aköz'den Fenerbahçe Opet maçı değerlendirmesi Açıklaması
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Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcu Simge Aköz'den Fenerbahçe Opet maçı değerlendirmesi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Eczacıbaşı VitrAlı voleybolcu Simge Aköz'den Fenerbahçe Opet maçı değerlendirmesi Açıklaması

Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final etabında Fenerbahçe Opet ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA'nın 29 yaşındaki oyuncusu Simge Aköz, rakiplerine karşı en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını belirtti.

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Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final etabında Fenerbahçe Opet ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA'nın 29 yaşındaki oyuncusu Simge Aköz, rakiplerine karşı en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını belirtti.

Simge, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yoğun ve tempolu bir lig etabını geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Şimdi sırada play-off'lar var ve biz de takım olarak buna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Fenerbahçe, sezon içerisinde birçok kez karşı karşıya geldiğimiz güçlü bir rakip. İki takım da birbirini iyi tanıyor. Kazanmak ve finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Normal sezonu üçüncü tamamlayarak play-off'lara katılma hakkı kazandıklarını hatırlatan Simge, "Koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçirdik ama buna rağmen hep güçlü bir şekilde geri döndük." ifadesini kullandı.

İki takım arasındaki yarı final etabının ilk maçı Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde 31 Mart Çarşamba günü oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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