Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Sacit Basmacı, yaptığı açıklamada, Yasemin'in altyapıdan yetiştiğini belirterek, "Kulübümüzün altyapıya verdiği destek ile daha nice voleybolcular yetiştirmeyi planlıyoruz. Yasemin'le uzun yıllar beraber olmak ve yeni başarılar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dört sene önce A takıma yükselen Yasemin de sekiz yıldır turuncu-beyazlı formayı gururla giydiğini kaydederek, "Ailem gibi gördüğüm ve gelişmemde çok büyük etkisi olan Eczacıbaşı Spor Kulübünün formasını önümüzdeki sezonlarda da giymeye devam edeceğim için çok mutluyum. Kişisel gelişimime devam etmek ve takımıma verebileceğim en büyük katkıyı vermek hedefim. Sağlıklı ve başarı dolu sezonlar olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yasemin, geçen sezon takımıyla AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi
Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi
Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 15:35:10. #1.13#

title