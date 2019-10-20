Eczacıbaşı VitrA, voleybolseverlerle buluştu
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, "Voleybol Kanyon'da" etkinliği kapsamında sporseverlerle bir araya geldi.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, "Voleybol Kanyon'da" etkinliği kapsamında sporseverlerle bir araya geldi.
Kanyon Alışveriş Merkezi'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinliğe Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, turuncu-beyazlı takımın menajeri Nalan Ural, başantrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcıları ile oyuncular katıldı.
Etkinlikte voleybolseverler, turuncu-beyazlı teknik ekip ve oyuncularla tanışma imkanı buldu. Oyuncular, fotoğraf çektirdiği sporseverlere bol bol imza dağıttı.