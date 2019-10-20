Eczacıbaşı VitrA, voleybolseverlerle buluştu

20.10.2019 14:02

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, "Voleybol Kanyon'da" etkinliği kapsamında sporseverlerle bir araya geldi.

Kanyon Alışveriş Merkezi'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinliğe Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, turuncu-beyazlı takımın menajeri Nalan Ural, başantrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcıları ile oyuncular katıldı.

Etkinlikte voleybolseverler, turuncu-beyazlı teknik ekip ve oyuncularla tanışma imkanı buldu. Oyuncular, fotoğraf çektirdiği sporseverlere bol bol imza dağıttı.

Kaynak: AA