Eczacıbaşı VitrA, voleybolseverlerle buluştu

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, "Voleybol Kanyon'da" etkinliği kapsamında sporseverlerle bir araya geldi.

20.10.2019 14:02
Eczacıbaşı VitrA, voleybolseverlerle buluştu

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, "Voleybol Kanyon'da" etkinliği kapsamında sporseverlerle bir araya geldi.

Kanyon Alışveriş Merkezi'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinliğe Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, turuncu-beyazlı takımın menajeri Nalan Ural, başantrenör Marco Aurelio Motta ve yardımcıları ile oyuncular katıldı.

Etkinlikte voleybolseverler, turuncu-beyazlı teknik ekip ve oyuncularla tanışma imkanı buldu. Oyuncular, fotoğraf çektirdiği sporseverlere bol bol imza dağıttı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.