Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın rakipleri belli oldu

27.08.2019 11:16

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona 3-8 Aralık 2019 tarihlerinde Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek.

Bu sene 13. kez gerçekleştirilecek organizasyonda A Grubu'nda yer alacak Eczacıbaşı VitrA'nın rakipleri Guangdong Evergrande (Çin), Imoco Volley Conegliano (İtalya) ve Minas Tenis Clube (Brezilya) oldu.

B Grubu'nda yer alan turnuvanın son şampiyonu VakıfBank ise Tianjin Bohai Bank (Çin), Praia Clube (Brezilya) ve Igor Gorgonzola Novara (İtalya) ile mücadele edecek.

VakıfBank, 2013, 2017 ve 2018'de, turnuvaya wild card ile son dünya üçüncüsü olarak katılan Eczacıbaşı VitrA ise 2015 ve 2016'da bu turnuvada şampiyonluk yaşamıştı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki tüm karşılaşmalar Shaoxing Olympic Sports Center'da oynanacak.

Kaynak: AA