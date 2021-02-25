Eczacıbaşı VitrA turu rövanşa bıraktı
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Eczacıbaşı VitrA turu rövanşa bıraktı

25.02.2021 22:32 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:36
Eczacıbaşı VitrA turu rövanşa bıraktı

Eczacıbaşı VitrA: 1-3SALON: e-work ArenaHAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Igor Porvaznik (Slovakya)BUSTO ARSIZIO: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)ECZACIBAŞI VİTRA: Mirkovic, Saliha, Yasemin, Boskovic, Fatma, Beyza, Simge (L)...

Eczacıbaşı VitrA: 1-3

SALON: e-work Arena

HAKEMLER:  Wojciech Maroszek (Polonya), Igor Porvaznik (Slovakya)

BUSTO ARSIZIO: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)ECZACIBAŞI VİTRA: Mirkovic, Saliha, Yasemin, Boskovic, Fatma, Beyza, Simge (L) (Rigdon)SETLER: 25-19, 15-25, 25-17, 28-26SÜRE: 102 dakika (24, 23, 23, 32)

Eczacıbaşı VitrA, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'ya 3-1 mağlup oldu.Karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlayan Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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