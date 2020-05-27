Eczacıbaşı VitrA, Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sonja Newcombe'nin geçen sezonun ara döneminde transfer edildiği hatırlatılarak, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA