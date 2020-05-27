Eczacıbaşı VitrA, Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.
27.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:15
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sonja Newcombe'nin geçen sezonun ara döneminde transfer edildiği hatırlatılarak, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz." denildi.
Kaynak: AA