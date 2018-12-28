Eczacıbaşı Vitra Set Vermedi

Eczacıbaşı Vitra Set Vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Beşiktaş'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı Vitra Set Vermedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Beşiktaş'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Burhan Felek Hakemler: Ramazan Çevik, Tayfun Şener Beşiktaş: Arelya, Ceren, Janset, Rykhliuk, Hümay, Belien, Pınar (L), Zeynep, Merve, Dilara, Fatma, İkbal Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Ezgi, Simge (L), Meliha Setler: 16-25, 16-25, 17-25 Süre: 71 dakika (21, 25, 25)

(İHA)

Kaynak: İHA
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