Eczacıbaşı VitrA, milli voleybolcu Saliha Şahin'in sözleşmesini uzattı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Saliha Şahin'in sözleşmesini uzattı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Saliha Şahin'in sözleşmesini uzattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki smaçör ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerini Eczacıbaşı VitrA'da sürdüreceği için mutlu olduğunu dile getiren Saliha Şahin, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren hayatımda yeni bir dönemin başladığını biliyordum. Birlikte çok güzel bir aileyiz ve bu ailenin bir parçası olarak kalacağım için mutluyum. Yeni sezonda daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı ise "Saliha, çok değer verdiğimiz oyuncularımızdan birisi. Geçen sezon bir çıkış yakaladı ve takımımıza güzel katkılar sağladı. Onun gelişimini görmek ve birlikte başarılar elde etmek istiyoruz." diye görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan