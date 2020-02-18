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Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık

Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

18.02.2020 22:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:34
Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık

Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan 'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın, yapılan kontrolleri sonucunda sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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