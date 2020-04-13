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Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Avrupa, Spor

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Gamze Kılıç, çalışmalarını evde sürdürüyor Açıklaması

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Gamze Kılıç, evde egzersizler yaparak günü değerlendirmeye çalıştığını belirtti.

13.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:36
Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Gamze Kılıç, çalışmalarını evde sürdürüyor Açıklaması

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Gamze Kılıç, evde egzersizler yaparak günü değerlendirmeye çalıştığını belirtti.

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin ertelendiği dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı "Zamanı Geçir" kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA'nın başlattığı yazı dizisinin beşinci bölümünde değerlendirmede bulunan Gamze, evdeki bir gününü paylaştı.

Salgın sürecinde güne biraz daha geç başladığını aktaran Gamze, "Antrenman döneminde böyle bir fırsatımız olmadığı için bunu da iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Güne eşimle birlikte güzel bir kahvaltı ederek başlıyoruz. Ardından günlük rutinimiz olan Türk kahvesi geliyor. Sonrasında Netflix'te biraz dizi izleyip, öğleden sonra kondisyonerimizin bize gönderdiği egzersizleri yapmaya koyuluyorum. Evde antrenmansız, hareketsiz kalmamamız önemli." ifadelerini kullandı.

Antrenmandan sonra eşiyle yemek yaptığını kaydeden Gamze, "Yemekten sonra çay eşliğinde tekrar dizi veya film izliyoruz. Açıkçası şu dönemde yapabileceğimiz başka bir şey de yok. Market alışverişi hariç kesinlikle dışarı çıkmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günlük rutin egzersiz olarak takım kondisyonerinin kendilerine gönderdiği programı uyguladığını anlatan Gamze, şu görüşlere yer verdi:

"Bazen programa kendimi iyi hissettirecek şeyler de ekliyorum. Eşimle birlikte sitede yarım saatlik koşulara çıkıyoruz. Ayrıca lastik ve TRX ile ekstra çalışmalar da yapıyoruz. Yoğun bir antrenman temposundan evde egzersize geçtik ve inanın bu aktif spor yapan bir sporcu için çok zor bir şeydir. Çünkü ne evde yaptığımız egzersizler ne de enerjimizi atmak için yaptığımız başka şeyler salonda yaptığımız antrenman kadar etkili olmuyor. Ne olursa olsun tabii ki sağlığımız her şeyden önce geliyor ve biz de kendimizi buna alıştırmaya çalışıyoruz. Evde buna göre ev aletleriyle, damacana yardımıyla antrenmanlarımızı şekillendiriyoruz. Zihinsel olarak ise sürekli bu sürecin geçeceğini ve vücudumun hazır olması gerektiğini kendime hatırlatıyorum."

Evde geçirdikleri zamanın artmasıyla yeni hobiler edindiğini vurgulayan Gamze, "Galiba herkes gibi ben de kendimi mutfakta geliştirdim. Son zamanlarda antrenman yapmadığım her an kendimi mutfakta bir şeyler yaparken buluyorum. Bu dönemde yeni şeyler denemek hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan tek isteğinin evde kalmaları olduğunu kaydeden Gamze, "Kendi sağlıklarını ve ailelerinin, sevdiklerinin canlarını düşünüp ona göre hareket etmeleri ve bu dönemde kendilerini oyalayacak güzel aktiviteler bulmaları." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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