Eczacıbaşı VitrA oyuncuları yeni yıl mesajlarını paylaştı

31.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:56

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları, yeni yılla ilgili mesajlarını paylaştı.

Eczacıbaşı VitrA'nın yılbaşı videosunda altyapıdaki oyuncularla A takımı voleybolcuları, eğlenceli bir dille yeni yıldaki hedeflerini açıkladı.

Videoda, altyapı oyuncuları ablaları gibi voleybol oynamak ve ileride onlar gibi sporcular olmak istediklerini belirtirken, Eczacıbaşı VitrAlı oyuncuların birbirleriyle şakalaşmaları keyifli anlara sahne oldu.

Kaynak: AA