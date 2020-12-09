Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Rus ekibi Dinamo Moskova
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Rus ekibi Dinamo Moskova

09.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:24
Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Rus ekibi Dinamo Moskova

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti. Dinamo Moskova da Lokomotiv Kaliningrad'ı aynı skorla yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

İlgili Haberler

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3
Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - PTT: 0
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - PTT: 0
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Acun Ilıcalı Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Okan Buruk Ersun Yanal Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Rus ekibi Dinamo Moskova - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:27:46. #1.15#
title