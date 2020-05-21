Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş'i kadrosuna kattı
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Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş'i kadrosuna kattı

Bu sezon genç isimleri kadrosuna katan Eczacıbaşı VitrA, son olarak 1998 doğumlu Melisa Memiş'i transfer etti.

Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş'i kadrosuna kattı
21.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:27

Bu sezon genç isimleri kadrosuna katan Eczacıbaşı VitrA, son olarak 1998 doğumlu Melisa Memiş'i transfer etti.

2020-2021 sezonu kadrosuna genç isimler katan Eczacıbaşı VitrA, Melisa Memiş'i renklerine bağladı. 1998 doğumlu olan ve libero pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, CSM Volei Alba Blaj ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımlarında oynadı. Memiş, Alba Blaj'la 2018 Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya elde ederken, milli takımla 2016 U20 Dünya Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Melisa için, "Milli takım ve lig tecrübesi olan genç liberoyu daha da geliştireceğimize inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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