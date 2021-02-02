VakıfBank, Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımıyla karşılaşacak
02.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:56
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse ile karşılaşacak.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse ile karşılaşacak.
Lodz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
VakıfBank, ilk etapta rakibini 3-0 mağlup etmişti.
Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür