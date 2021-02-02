VakıfBank, Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımıyla karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

VakıfBank, Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımıyla karşılaşacak

02.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:56
VakıfBank, Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımıyla karşılaşacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse ile karşılaşacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse ile karşılaşacak.

Lodz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

VakıfBank, ilk etapta rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor İlhan Cavcav Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Milli İzmir Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VakıfBank, Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımıyla karşılaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:00:06. #1.16#
title