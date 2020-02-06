Eczacıbaşı VitrA, liderliği garantiledi
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun Türk derbisinde Fenerbahçe Opet'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, dev maçı 3-2 kazanarak grubunda liderliği garantiledi.
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun Türk derbisinde Fenerbahçe Opet'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, dev maçı 3-2 kazanarak grubunda liderliği garantiledi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mario Bernaola, Evgeny Makshanov
Fenerbahçe Opet: Fatma, Eda, Naz, Robinson, Bahar, Jordan, Aylin (L), Melis.
Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Merve, Ergül, Newcombe, Gamze.
Setler: 2-3 (22-25, 25-16, 24-26, 25-20, 10-15)
Süre: 123 dakika (27, 23, 31, 27, 15)
(İHA)