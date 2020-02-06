Eczacıbaşı VitrA, liderliği garantiledi
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Eczacıbaşı VitrA, liderliği garantiledi

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun Türk derbisinde Fenerbahçe Opet'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, dev maçı 3-2 kazanarak grubunda liderliği garantiledi.

06.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:00
Eczacıbaşı VitrA, liderliği garantiledi

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun Türk derbisinde Opet'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, dev maçı 3-2 kazanarak grubunda liderliği garantiledi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mario Bernaola, Evgeny Makshanov

Fenerbahçe Opet: Fatma, Eda, Naz, Robinson, Bahar, Jordan, Aylin (L), Melis.

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Merve, Ergül, Newcombe, Gamze.

Setler: 2-3 (22-25, 25-16, 24-26, 25-20, 10-15)

Süre: 123 dakika (27, 23, 31, 27, 15)

(İHA)

Kaynak: İHA
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