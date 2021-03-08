Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
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Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde

08.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:01
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet GülECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L)FENERBAHÇE OPET: Robinson, Dicle, Mihajlovic, Busa, Bahar, Lila, Gülce (L), Vargas, CansuSETLER: 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)SÜRE: 73...

SALON:  Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER:  Erdal Akıncı, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI VİTRA:  Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L)FENERBAHÇE OPET:  Robinson, Dicle, Mihajlovic, Busa, Bahar, Lila, Gülce (L), Vargas, CansuSETLER:  3-0 (25-19, 25-15, 25-19)

SÜRE:  73 dakika (25,23,25)

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı. VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA finali yarın saat 19: 00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.


- İstanbul
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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