Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde
08.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:01
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet GülECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L)FENERBAHÇE OPET: Robinson, Dicle, Mihajlovic, Busa, Bahar, Lila, Gülce (L), Vargas, CansuSETLER: 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)SÜRE: 73...
SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet GülECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L)FENERBAHÇE OPET: Robinson, Dicle, Mihajlovic, Busa, Bahar, Lila, Gülce (L), Vargas, CansuSETLER: 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)
SÜRE: 73 dakika (25,23,25)
AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı. VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA finali yarın saat 19: 00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı