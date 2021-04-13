Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları üçüncülük serisinin ikinci maçında yarın karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları üçüncülük serisinin ikinci maçında yarın karşılaşacak

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları üçüncülük serisinin ikinci maçında yarın karşılaşacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları, yarın ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisinde Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları, yarın ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Seride 1-0 önde olan Türk Hava Yolları, yarın kazanması halinde sezonu 3. sırada tamamlayacak. Eczacıbaşı VitrA'nın galip gelmesi durumunda ise serinin 3. ve son maçı, 19 Nisan Pazartesi günü aynı salonda oynanacak.

Seriyi kazanan ve sezonu 3. sırada bitiren takım, 2021-2022 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak. Dördüncü basamakta yer alan ekip ise gelecek sezon CEV Kupası'nda mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Abdullah Avcı Josef De Souza Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eczacıbaşı VitrA ile Türk Hava Yolları üçüncülük serisinin ikinci maçında yarın karşılaşacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:27:53. #1.14#
title