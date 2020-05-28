Eczacıbaşı VitrA, Gibbemeyer'le vedalaştı Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen Amerikalı orta oyuncu Lauren Gibbemeyer'le karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen Amerikalı orta oyuncu Lauren Gibbemeyer'le karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı VitrA, deneyimli oyuncusu Lauren Gibbemeyer'le vedalaştı. Gibbemeyer, turuncu-beyazlılarla iki kez Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu ve 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu yaşarken, 2018 ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonaları'nda da sırasıyla üçüncülük ve ikincilik elde etti.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Son iki sezonda takımımıza, profesyonelliğiyle önemli katkıda bulunan Gibbemeyer'e bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" denildi.

1988 yılında Amerika'nın Rhode Island eyaletinde doğan Gibbemeyer, Türkiye'ye gelmeden önce sırasıyla, TAB Queenseis, Robursport Pesaro, Lokomotiv Baku, Imoco Conegliano, Pomi Cassalmaggiore ve Igor Gorgonzola Novara takımlarında oynadı.

(İHA)

Kaynak: İHA