Eczacıbaşı VitrA geleceğin yıldızlarını arıyor
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi düzenlenecek altyapı seçmeleriyle geleceğin yıldızlarını arıyor.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi düzenlenecek altyapı seçmeleriyle geleceğin yıldızlarını arıyor.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu öncesi yapılacak olan altyapı seçmeleri, 7 Eylül Cumartesi günü Ayazağa Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.
Seçmelere 2008-2010 yılları arasında doğmuş kız sporcular katılabilecek.