Eczacıbaşı VitrA geleceğin yıldızlarını arıyor

29.08.2019 11:40

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi düzenlenecek altyapı seçmeleriyle geleceğin yıldızlarını arıyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu öncesi yapılacak olan altyapı seçmeleri, 7 Eylül Cumartesi günü Ayazağa Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Seçmelere 2008-2010 yılları arasında doğmuş kız sporcular katılabilecek.

Kaynak: AA