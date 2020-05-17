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Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı kadrosuna kattı
17.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:54

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Eczacıbaşı VitrA, Fatma Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Takım Menajeri Nalan Ural yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişmiş, tecrübeli milli smaçörümüz Fatma'yla anlaştık. Kendisinin, deneyim ve yetenekleriyle bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

15 yaşında Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer olan 1990 doğumlu oyuncu, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Opet'te forma giydi.

Kaynak: AA

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